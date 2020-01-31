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Минобороны опубликовало архивные документы к юбилею Ялтинской конференции

Министерство обороны России к 75-летию проведения Ялтинской конференции опубликовало архивные документы, которые рассказывают о подготовке к мероприятию. Подборка материалов фондов Центрального архива Минобороны опубликована на сайте ведомства.

Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции состоялась в Ялте в начале февраля 1945 года. На ней были приняты решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

Среди обнародованных документов: приказ командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения для обороны южного побережья Крыма во время проведения конференции, боевые директивы, свидетельствующие об усилении обороны в районе Ялты в целях защиты от возможных атак противника, документы, демонстрирующие расположение кораблей в Севастопольской бухте, и другие.

Кроме того, Минобороны опубликовало фотографии с мероприятий, организованных в рамках конференции. На них запечатлены главы трех союзных стран и члены делегаций.

Ранее к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск Минобороны обнародовало рассекреченные исторические документы, которые раскрывают эпизоды военной операции. В них содержатся показания участников военных действий, из которых следует, что бунт был подготовлен слабо и преследовал политические цели без учета обстановки на фронте. Организатором восстания была подпольная военная организация Армия Крайова, действия которой курировало польское эмигрантское правительство из Лондона.

Согласно документам, после провала восстания появилась версия о том, что организаторы могли допустить ошибки специально. Кроме того, материалы свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в Варшаве украинцев и евреев, а также брали в заложники спасавшихся из немецкого плена советских офицеров.

Теги: Минобороны России, Ялта, конференция, исторические документы
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