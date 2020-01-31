Минобороны опубликовало архивные документы к юбилею Ялтинской конференции

Министерство обороны России к 75-летию проведения Ялтинской конференции опубликовало архивные документы, которые рассказывают о подготовке к мероприятию. Подборка материалов фондов Центрального архива Минобороны опубликована на сайте ведомства.

Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции состоялась в Ялте в начале февраля 1945 года. На ней были приняты решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

Среди обнародованных документов: приказ командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения для обороны южного побережья Крыма во время проведения конференции, боевые директивы, свидетельствующие об усилении обороны в районе Ялты в целях защиты от возможных атак противника, документы, демонстрирующие расположение кораблей в Севастопольской бухте, и другие.

Кроме того, Минобороны опубликовало фотографии с мероприятий, организованных в рамках конференции. На них запечатлены главы трех союзных стран и члены делегаций.

Ранее к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск Минобороны обнародовало рассекреченные исторические документы, которые раскрывают эпизоды военной операции. В них содержатся показания участников военных действий, из которых следует, что бунт был подготовлен слабо и преследовал политические цели без учета обстановки на фронте. Организатором восстания была подпольная военная организация Армия Крайова, действия которой курировало польское эмигрантское правительство из Лондона.