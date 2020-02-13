Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Среди них постановление Госкомитета обороны, в котором обосновывается появление советских войск в Венгрии, а также схема группировки войск противника и протокол допроса взятого в плен генерал-майора Герлоци

Советские воины водружают Красное знамя у входа в здание парламента в освобожденном Будапеште (Фото: РИА Новости)

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск. На интернет-портале ведомства появился новый историко-познавательный раздел, где показаны уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны.

В сообщении отмечается, что столица Венгрии была освобождена 13 февраля 1945 года спустя 108 дней с начала стратегической наступательной операции войск второго и третьего Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии.

В частности, в разделе обнародована копия постановления Государственного комитета обороны СССР, датированного октябрем 1944 года. В нем говорится, что приход Красной Армии на территорию Венгрии связан исключительно с военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением немецких войск. «Не имеет других целей, кроме как освобождение венгерского народа», — отмечается в документе.

Также в разделе можно увидеть схему группировки германских и венгерских войск, сосредоточенных в Будапеште и его окрестностях, 1 декабря 1944 года. Кроме того, там обнародованы фотографии из венгерской столицы, сделанные в января 1945-го. «Большая его часть превратилась в руины. Силами военнослужащих Красной Армии была проведена колоссальная работа по разминированию Будапешта», — говорится в сообщении.