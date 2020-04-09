Российские врачи приняли первых пациентов с коронавирусом в Бергамо

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В полевом госпитале, развернутом в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные врачи, проходят лечение десять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.

По информации военного ведомства, пациенты продолжают поступать в госпиталь. Первых четырех больных приняли непосредственно российские вирусологи. Они продолжают их лечение.

В Минобороны отметили, что в состав российско-итальянских врачебных бригад входят анестезиологи, эпидемиологи, терапевты, медсестры и переводчики.

Ранее 8 апреля в министерстве сообщили, что российские специалисты приступили к работе в больнице Бергамо. Восемь врачебно-сестринских бригад будут дежурить круглосуточно в три смены, принимать новых пациентов, назначать лечение, работать в отделениях интенсивной терапии.