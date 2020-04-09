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Российские врачи приняли первых пациентов с коронавирусом в Бергамо

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

В полевом госпитале, развернутом в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные врачи, проходят лечение десять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.

По информации военного ведомства, пациенты продолжают поступать в госпиталь. Первых четырех больных приняли непосредственно российские вирусологи. Они продолжают их лечение.

В Минобороны отметили, что в состав российско-итальянских врачебных бригад входят анестезиологи, эпидемиологи, терапевты, медсестры и переводчики.

Оборудованный военными России полевой госпиталь в Бергамо. Фоторепортаж
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Ранее 8 апреля в министерстве сообщили, что российские специалисты приступили к работе в больнице Бергамо. Восемь врачебно-сестринских бригад будут дежурить круглосуточно в три смены, принимать новых пациентов, назначать лечение, работать в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, военные специалисты из России провели в Италии дезинфекцию в нескольких пансионатах в городах Кальчо, Чвидате-аль-Пиано, Колоне-аль-Серио.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Россия направила гуманитарную помощь Италии для борьбы с коронавирусом в конце марта. 14 самолетов ВКС привезли в европейскую страну около сотни вирусологов, врачей и медсестер, медицинское оборудование, мобильные комплексы для дезинфекции.

По данным итальянского Минздрава, к вечеру 8 апреля в стране было зафиксировано 139,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 17,7 тыс. умерли, еще 26,5 тыс. человек выздоровели. Италия находится на третьем месте в мире по общему числу заболевших после США и Испании.

Теги: Италия, Россия, врачи, коронавирус
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Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо
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В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
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