Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в праздновании 9 мая

Участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая рискованно с точки зрения охраны их здоровья, заявили в Кремле. Формат проведения парада Победы еще не утвержден

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Сейчас рассматриваются разные варианты проведения парада Победы и окончательное решение не принято. Однако уже очевидно, что участие в праздничных мероприятиях ветеранов поставит их здоровье в опасную ситуацию в условиях распространения коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока очевидно, что рассматриваются разные варианты, но говорить о них преждевременно, пока решения не приняты. Поскольку речь идет о возрастной группе риска, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, конечно, нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья», — сказал Песков.

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Накануне стало известно, что администрация президента обратилась в правительство с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные торжества людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Обращение, датированное 27 марта, было подписано ответственным секретарем оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советника президента Антона Кобякова. Оно поступило вице-премьеру — главе аппарата кабмина Дмитрию Григоренко.

«Просьба дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая юбилейных мероприятий <...>, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, включая ветеранов ВОВ», — говорилось в документе.