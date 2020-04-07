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Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в праздновании 9 мая

Участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая рискованно с точки зрения охраны их здоровья, заявили в Кремле. Формат проведения парада Победы еще не утвержден
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сейчас рассматриваются разные варианты проведения парада Победы и окончательное решение не принято. Однако уже очевидно, что участие в праздничных мероприятиях ветеранов поставит их здоровье в опасную ситуацию в условиях распространения коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока очевидно, что рассматриваются разные варианты, но говорить о них преждевременно, пока решения не приняты. Поскольку речь идет о возрастной группе риска, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, конечно, нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья», — сказал Песков.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Накануне стало известно, что администрация президента обратилась в правительство с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные торжества людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Обращение, датированное 27 марта, было подписано ответственным секретарем оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советника президента Антона Кобякова. Оно поступило вице-премьеру — главе аппарата кабмина Дмитрию Григоренко.

«Просьба дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая юбилейных мероприятий <...>, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, включая ветеранов ВОВ», — говорилось в документе.

В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы
Общество

Как рассказали ранее РБК источники, близкие к Минобороны и администрации президента, власти из-за распространения коронавируса COVID-19 рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. Основных два: проведение парада 9 мая без зрителей и перенос парада на сентябрь, на 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, парад Победы, Кремль
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