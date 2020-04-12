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Представитель Бабкиной сообщил о ее состоянии

В состоянии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, которая была госпитализирована в Москве с пневмонией, наблюдается положительная динамика. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора театра «Русская песня» (его руководителем является Бабкина) Антона Собянина.

«Дай бог, все будет хорошо», — добавил Собянин.

Представитель Бабкиной ответил на сообщения о ее заболевании COVID-19
Общество

1 апреля артистку госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии в одну из частных клиник столицы с воспалением легких и подозрением на коронавирус. После двух анализов, их результаты не показали наличие COVID-19 у Бабкиной. Родственники утверждали, что она не контактировала с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Врачи на фоне двухсторонней пневмонии погрузили Бабкину в медикаментозную кому. Ее также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты утверждали, что несмотря на отрицательные результаты тестов, клиническая картина течения болезни у артистки типичная для коронавируса. Медики не исключили, что вирус мог мутировать.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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8 апреля депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил, что состояние народной артистки стабильное и не ухудшается.

Теги: артистка, болезнь, пневмония, коронавирус
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