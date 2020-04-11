За сутки в Подмосковье коронавирусом заразились 10 детей

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За минувшие сутки в Московской области коронавирусом заразились десять детей. В общей сложности в регионе заболевание выявили у 152 человек, сообщается на странице оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области в Telegram.

По данным штаба, 54 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет, еще 54 пациента в возрасте от 45 до 64 лет. Остальные 34 человека — пациенты в возрасте от 65 до 83 лет, а также десять детей. В общей сложности в Подмосковье зафиксировано 1082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 14 человек.

10 апреля подмосковные власти анонсировали введение в городах пропускной системы на время режима самоизоляции в качестве меры по нераспространению коронавируса. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, зарегистрироваться для получения пропуска можно будет на портале uslugi.mosreg.ru. По его словам, усиленные патрули полиции и Росгвардии будут проверять причины выхода на улицу. При этом пропуск не понадобится жителям, если они вышли в продуктовый магазин или на прогулку с питомцем.

Аналогичные меры решили ввести и столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, первый этап предусматривает ограничение для поездок на работу, второй — запрет на другие поездки. При необходимости введения третьего этапа запрет коснется передвижения внутри района, заверил градоначальник.