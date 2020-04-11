В Чечне умерли два пациента с коронавирусом

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В Чеченской Республике за последние сутки умерли двое заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов, передает ТАСС.

Он уточнил, что умерли мужчина 1938 года рождения и женщина 1968 года рождения. Даудов отметил, что всего в республике умерли три человека с подтвержденным коронавирусом. Результаты московских лабораторий, по его словам, подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом в Чечне. 15 пациентов с подтвержденным коронавирусом в регионе выздоровели, по данным федерального оперштаба.

Первый зараженный коронавирусом умер в Чечне 1 апреля. Скончалась 82-летняя женщина, приехавшая из Москвы.

24 марта Чечня стала первым регионом России, который закрыл все рестораны, кафе и места массового скопления людей для борьбы с коронавирусом. Тогда же власти попросили граждан не выходить из дома без крайней необходимости.