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Пандемия коронавируса ,  
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В Чечне умерли два пациента с коронавирусом

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В Чеченской Республике за последние сутки умерли двое заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов, передает ТАСС.

Он уточнил, что умерли мужчина 1938 года рождения и женщина 1968 года рождения. Даудов отметил, что всего в республике умерли три человека с подтвержденным коронавирусом. Результаты московских лабораторий, по его словам, подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом в Чечне. 15 пациентов с подтвержденным коронавирусом в регионе выздоровели, по данным федерального оперштаба.

Первый зараженный коронавирусом умер в Чечне 1 апреля. Скончалась 82-летняя женщина, приехавшая из Москвы.

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24 марта Чечня стала первым регионом России, который закрыл все рестораны, кафе и места массового скопления людей для борьбы с коронавирусом. Тогда же власти попросили граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

Кроме того, республика стала первой среди российских субъектов, кто закрыл свои границы. С 5 апреля в Чечню приостановлены въезд и выезд, за исключением некоторых транспортных перевозок и транспортировки тяжелобольных. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости ужесточить принятые меры.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Чечня
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