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Песков назвал приоритетным выполнение властями социальных обязательств

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Для правительства является приоритетным выполнение основных социальных обязательств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

Представитель Кремля заявил, что их реализация не подлежит обсуждению, и для президента России это абсолютный приоритет.

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Песков также сообщил о подготовке дополнительных мер поддержки экономики, передает ТАСС. По его словам, в обсуждении участвуют лично президент, правительство, координационная комиссия и экономические эксперты.

Ранее Песков заявил, что в первую очередь государство поможет работодателям, которые продолжают выполнять свои обязательства и выплачивать заработную плату. Он указал, что у бизнеса есть определенная социальная ответственность.

Министр финансов Антон Силуанов 19 марта уточнил, что запаса прочности бюджета хватит минимум на шесть лет при текущих ценах на нефть и государство первоочередно выполнит свои бюджетные обязательства, в том числе социальные.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Дмитрий Песков
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