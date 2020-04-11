Песков назвал приоритетным выполнение властями социальных обязательств

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Для правительства является приоритетным выполнение основных социальных обязательств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

Представитель Кремля заявил, что их реализация не подлежит обсуждению, и для президента России это абсолютный приоритет.

Песков также сообщил о подготовке дополнительных мер поддержки экономики, передает ТАСС. По его словам, в обсуждении участвуют лично президент, правительство, координационная комиссия и экономические эксперты.

Ранее Песков заявил, что в первую очередь государство поможет работодателям, которые продолжают выполнять свои обязательства и выплачивать заработную плату. Он указал, что у бизнеса есть определенная социальная ответственность.