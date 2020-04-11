Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

По ее словам, во время первой нерабочей недели граждане подошли к ситуации ответственно и соблюдали режим самоизоляции, в городе резко сократилось количество машин. Однако на второй неделе жители стали пренебрегать предписаниями.

«Резко возросло количество машин на улицах и просто гуляющих людей. Все это не могло не подтолкнуть нас к ужесточению правил», — заявила Ракова.

Глава Минздрава Михаил Мурашко также отмечал, что россияне полностью не осознали, насколько важно соблюдать антивирусные меры, и не поняли до конца свою ответственность в ситуации распространения коронавируса. Он отметил, что по итогам недели власти решат, ужесточать ли правила для населения.