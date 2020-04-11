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Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

По ее словам, во время первой нерабочей недели граждане подошли к ситуации ответственно и соблюдали режим самоизоляции, в городе резко сократилось количество машин. Однако на второй неделе жители стали пренебрегать предписаниями.

«Резко возросло количество машин на улицах и просто гуляющих людей. Все это не могло не подтолкнуть нас к ужесточению правил», — заявила Ракова.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко также отмечал, что россияне полностью не осознали, насколько важно соблюдать антивирусные меры, и не поняли до конца свою ответственность в ситуации распространения коронавируса. Он отметил, что по итогам недели власти решат, ужесточать ли правила для населения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. По его словам, с 13 апреля в Москве введут систему спецпропусков. Собянин отметил, что в сложившейся ситуации другого выбора нет. «Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — сказал он.

В Москве зарегистрировали более 8,8 тыс. случаев заражения инфекцией, 58 человек умерли. В столице за нарушение домашнего карантина оштрафовали 26 зараженных коронавирусом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, мэрия, коронавирус, ограничения
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