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Минздрав Башкирии сообщил о смерти второго пациента с коронавирусом

Максим Забелин (Фото: zabelin2019 / VK)

В Башкирии умер второй заболевший коронавирусной инфекцией, об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге по коронавирусу.

«К сожалению, скончался у нас еще один пациент, у которого причиной смерти является вирусная пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — сказал Забелин.

Он уточнил, что первая смерть пациента с коронавирусом в республике была вызвана основным заболеванием зараженного человека, а не COVID-19.

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Всего на 13:00 11 апреля в Башкирии зарегистрировали 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе обнаружили 26 новых заболевших. Выздоровели семь пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Всего в стационарах республики из-за подозрений на коронавирус остается 231 человек, из них одиннадцать несовершеннолетних.

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Ранее в Башкирии сообщили о смерти 80-летней женщины с подтвержденным коронавирусом, тест на инфекцию у нее взяли после смерти. Она скончалась из-за отека головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга. Пациентка несколько месяцев лежала в больнице в связи с обширным ишемическим инсультом и сахарным диабетом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Башкортостан, коронавирус
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