Минздрав Башкирии сообщил о смерти второго пациента с коронавирусом

Максим Забелин (Фото: zabelin2019 / VK)

В Башкирии умер второй заболевший коронавирусной инфекцией, об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге по коронавирусу.

«К сожалению, скончался у нас еще один пациент, у которого причиной смерти является вирусная пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — сказал Забелин.

Он уточнил, что первая смерть пациента с коронавирусом в республике была вызвана основным заболеванием зараженного человека, а не COVID-19.

Всего на 13:00 11 апреля в Башкирии зарегистрировали 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе обнаружили 26 новых заболевших. Выздоровели семь пациентов с подтвержденным коронавирусом.