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В Краснодарском крае и Башкирии умерли первые пациенты с коронавирусом

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Краснодарском крае и Башкирии зафиксировали первые случаи смерти пациентов, у который подтвердили коронавирусную инфекцию.

На Кубани от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мужчина в возрасте 45 лет, сообщается на сайте местной администрации. «Он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской центральной районной больнице», — говорится в сообщении.

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Всего в Краснодарском крае подтверждено 50 случаев коронавируса, указали в администрации. Пятеро заболевших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, состояние еще 22 пациентов ухудшилось до средней степени тяжести.

В Башкирии умерла 80-летняя женщина, тест на коронавирус у нее взяли уже после смерти, и он оказался положительным. Об этом сообщил в Instagram глава региона Радий Хабиров. «Необходимо понимать, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был», — написал он, пояснив, что пациентка в течение двух месяцев лечилась в больнице из-за обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. По словам Хабирова, она умерла из-за отека головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

Накануне Хабиров сообщал, что в республике выявили 10 случаев коронавируса, причем четверо заболевших уже выздоровели.

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Согласно данным федерального оперативного штаба на 6 апреля, в России зафиксировали 6,3 тыс. случаев коронавируса. От заболевания умерли 55 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Краснодарский край, Башкирия, коронавирус
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