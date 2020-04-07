В Краснодарском крае и Башкирии умерли первые пациенты с коронавирусом

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В Краснодарском крае и Башкирии зафиксировали первые случаи смерти пациентов, у который подтвердили коронавирусную инфекцию.

На Кубани от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мужчина в возрасте 45 лет, сообщается на сайте местной администрации. «Он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской центральной районной больнице», — говорится в сообщении.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 50 случаев коронавируса, указали в администрации. Пятеро заболевших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, состояние еще 22 пациентов ухудшилось до средней степени тяжести.

В Башкирии умерла 80-летняя женщина, тест на коронавирус у нее взяли уже после смерти, и он оказался положительным. Об этом сообщил в Instagram глава региона Радий Хабиров. «Необходимо понимать, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был», — написал он, пояснив, что пациентка в течение двух месяцев лечилась в больнице из-за обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. По словам Хабирова, она умерла из-за отека головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.