Пожарные потушили открытое горение в колонии в Иркутской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области, где пожар начался во время беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Ангарска.

Площадь пожара составила 30 тыс. кв метров, говорится в сообщении. В ЕДДС уточнили, что спасатели продолжают тушить остатки пожара.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона пишет, что из-за пожара на территории колонии сгорели восемь построек. «Огнем уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения», — сказал собеседник агентства.

Беспорядки в колонии в Ангарске начались после того, как один из заключенных отказался от личного обыска и призвал других «к противоправным действиям», сообщало региональное управление ФСИН.