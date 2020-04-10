Собянин отменил проведение субботников в апреле из-за коронавируса

В Москве отменено проведение общегородских субботников 11 и 25 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение мэра Москвы опубликовано на портале правительства города.

Распоряжение властей города вносит изменения в постановление правительства Москвы от 19 февраля 2020 года о проведении в 2020 году «массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы».

Ранее Собянин объявил о введении пропускного режима в столице для профилактики коронавируса. Пропускной режим в городе будет введен в несколько этапов. На первом ограничат поездки на работу, на втором — все прочие поездки, при необходимости в завершение пропуска введут и для внутреннего передвижения по районам.

В столице на 10 апреля находятся 7822 заболевших коронавирусной инфекцией, это наибольшее число среди регионов России. 50 человек с подтвержденным коронавирусом в Москве умерли, 350 выздоровели.