ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
Российские медики доказали противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, такая концентрация достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению.
Исследования провел Научно-производственный центр «Фармзащита» при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.
28 марта Скворцова заявила о новом препарате для лечения коронавирусной инфекции на основе средства «Мефлохин», применяемого при малярии. По ее словам, схему лечения разработали с учетом опыта Китая и Франции.