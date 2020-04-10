ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

ФМБА, как говорила Скворцова, ведет работу по созданию на основе «Мефлохина» эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, которая позволит как преодолеть пик заболеваемости, так и эффективно контролировать ситуацию в дальнейшем.

7 апреля Скворцова рассказала, что ФМБА начало клинические исследования, направленные на сравнение действия препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир». В агентстве указали, что в исследованиях будут участвовать заразившееся коронавирусом при условии их письменного согласия.