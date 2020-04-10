Попова заявила об отсутствии сроков окончания ситуации с COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ни одна страна в мире не может назвать сроки окончания пандемии коронавируса. Стенограмма ее выступления на заседании Евразийского межправительственного совета опубликована на сайте правительства России.

«Как поведет себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца, тоже четких прогнозов ни одна страна в мире и ученые не могут выстроить», — добавила Попова.

Она рассказала, что во всех странах предпринимаемые меры действуют в двух векторах. В первом случае речь идет о «мерах разобщения», которые направлены на предупреждение передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку. Во втором случае речь идет о «мерах дезинфекции», направленных на прекращение циркуляции вируса в окружающей среде.

По словам главы Роспотребнадзора, для обеспечения безопасности и дальнейшего развития экономики российские власти разработали специальные условия на федеральном уровне и необходимые санитарные требования.

Ранее, 8 апреля, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова допустила, что в России перестанет расти число заболевших через 10–14 дней.