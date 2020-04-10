ФМБА представило тест-систему для выявления COVID-19 за 15–20 минут

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса, сообщается на сайте агентства.

Одна из них представляет собой специальные микрофлюидные чипы, которые позволяют проводить индивидуальное тестирование на коронавирус. «Тестирование основано на методе изотермической амплификации, то есть выявлении РНК вируса», — говорится в сообщении пресс-службы ФМБА. За счет этого время исследования сократилось с 90 минут до 15–20 минут. Мощность производства составляет более 50 чипов в сутки.

Вторая тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов, которая позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к коронавирусу. Эту систему подадут на государственную регистрацию в начале следующей недели.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус компании Generium. Он способен определить наличие заболевания за 40 минут, включая пробоподготовку. Как сообщили РБК в компании, точность экспресс-анализа составляет 94%.