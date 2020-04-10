В Минпросвещения пояснили рекомендацию о переносе учебной программы школ

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В рекомендациях Минпросвещения не говорится о досрочном завершении учебного года во всех российских школах. Об этом заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, трансляцию его пресс-конференции вел ТАСС.

«Школа имеет автономию в принятии решений по организации образовательного процесса», — сказал он.

Басюк заявил, что ведомство дало школам самим выбрать вариант, каким образом заканчивать учебный год, согласовать их с учредителями, региональными министерствами образования.

«Сегодня очень активно обсуждается в обществе сокращение учебного года. Я хотел бы особо обратить внимание, что в разъяснениях Министерства просвещения о досрочном полном завершении учебного года речи не идет», — сказал замминистра.