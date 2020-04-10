Собянин сообщил о десятках депортированных из Москвы туристов из Китая

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы / ТАСС

Из Москвы выслали десятки китайских туристов, которые не соблюдали режим самоизоляции. Об этом «РИА Новости» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону», — сказал он.

Мэр отметил, что власти решили проверять граждан Китая в общественном транспорте. По его словам, это вызвало «негативный резонанс».

В середине февраля премьер-министр Михаил Мишустин запретил гражданам КНР въезжать в Россию. Ограничения ввели как для китайских туристов, так и для тех, кто приезжает в страну с учебными, деловыми и частными целями.