В инфекционную больницу в Коммунарке поступили более сотни пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В больницу в московском поселке Коммунарка, где принимают пациентов с коронавирусом, за сутки поступил 101 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач медцентра Денис Проценко.

Помимо этого из больницы выписали 61 человека. По словам Проценко, в медучреждении лечатся 205 пациентов с коронавирусом, 444 пациентам поставили диагноз пневмония.

Всего в больнице проходят лечение 462 человека. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 33 пациента, из которых на аппаратах искусственной вентиляции легких — 19 заболевших.

Накануне Проценко рассказал, что за сутки в больницу в Коммунарке поступили 70 пациентов, а выписались — 44 человека. Всего в медучреждении лечились 424 пациента, из которых коронавирус диагностировали у 228 человек.