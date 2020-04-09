В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 4. Об этом сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

По его словам, всего на лечении состоят 424 пациента. Из них коронавирус диагностирован у 228 пациентов, внебольничная пневмония — у 355. В реанимации находятся 33 человека, 12 подключены к ИВЛ.

Накануне, 8 апреля, Проценко сообщал, что в медучреждении лечатся 398 человек.

Главврач московской больницы №15 им. О.М.Филатова Валерий Вечорко рассказал, что за сутки поступил 81 пациент, всего на лечении находятся 1415 человек. Из них коронавирус подтвержден у 470 человек, у 823 диагностирована внебольничная пневмония. В реанимации находятся 102 пациента, на ИВЛ — 47. Выписались из больницы 229 человек, добавил Вечорко.