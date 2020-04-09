Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
В Роскачестве дали рекомендации по хранению муки и круп дома Общество, 09:46 9 апреля. Заседание: управление ликвидностью и операционная эффективность Pro, 09:27 Цена на нефть Brent превысила $33 перед встречей ОПЕК+ Экономика, 09:11 YouDo зафиксировал увеличение спроса на подработку Технологии и медиа, 09:00 В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов Общество, 08:58 Нельзя все время просиживать штаны в штаб-квартире: глава JPMorgan Pro, 08:56 США заняли второе место по числу умерших от коронавируса в мире Общество, 08:43 В России провели более 1 млн тестов на коронавирус Общество, 08:40 Самолет для вывоза граждан США из России вылетел из Москвы Общество, 08:16 Спасет ли субсидирование зарплат немецкий малый бизнес — Bloomberg Pro, 08:13 Завершит ли карьеру Павел Дацюк. Главное о переходах на Востоке КХЛ Спорт, 08:00 Губернатор Кемеровской области разрешил работать салонам красоты Общество, 07:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля Общество, 07:55 На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России Бизнес, 07:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 4. Об этом сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

По его словам, всего на лечении состоят 424 пациента. Из них коронавирус диагностирован у 228 пациентов, внебольничная пневмония — у 355. В реанимации находятся 33 человека, 12 подключены к ИВЛ.

В России провели более 1 млн тестов на коронавирус
Общество

Накануне, 8 апреля, Проценко сообщал, что в медучреждении лечатся 398 человек.

Главврач московской больницы №15 им. О.М.Филатова Валерий Вечорко рассказал, что за сутки поступил 81 пациент, всего на лечении находятся 1415 человек. Из них коронавирус подтвержден у 470 человек, у 823 диагностирована внебольничная пневмония. В реанимации находятся 102 пациента, на ИВЛ — 47. Выписались из больницы 229 человек, добавил Вечорко.

В Москве умерли семь человек с коронавирусом
Общество

По последним данным оперштаба, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 человек. Большинство из них находятся в Москве — 5841.

Теги: Коммунарка, больница, инфекция, коронавирус
Материалы по теме
Врачи предварительно подтвердили коронавирус у восьми жителей Тувы
Общество
В Петербурге возбудили дело за публикацию фейка о коронавирусе в соцсети
Общество
Ученые нашли подавляющий коронавирус за 48 часов препарат
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter