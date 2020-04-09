В Московском регионе выявили более 1 тыс. новых зараженных коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в Московском регионе выявили более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

В Москве зафиксировали 857 новых зараженных, в Подмосковье — 199 заболевших. Таким образом, за сутки в Московском регионе обнаружили 1056 случаев заражения коронавирусом.

Число заболевших в Москве достигло почти 6,7 тыс. человек, а в Московской области — 748 человек.

В столичном оперштабе рассказали, что 47% заразившихся инфекцией в Москве — это пациенты от 18 до 45 лет. Помимо этого 35% заболевших в возрасте от 46 до 65 лет, еще 11% — от 66 до 80 лет, 4% — люди старше 80 лет и 3% детей.