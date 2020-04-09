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В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Всего на территории региона выявили 97 случаев заболевания.

Пациенты находятся в изолированном корпусе Брянской областной больницы № 1. По данным штаба, заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее на этой неделе пастор российской церкви христиан веры евангельской «Пробуждение» в Брянске Михаил Бирюков сообщил РБК, что среди прихожан церкви не меньше 20 заболевших коронавирусной инфекцией, но назвать точное число не смог.

«Я сам лежу в больнице, чувствую себя прекрасно, никаких симптомов. Вижу, что поступают люди, многие из них не являются нашими прихожанами», — отметил он. Бирюков уточнил, что по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил он проходит как свидетель и как пострадавший.

Пастор из Брянска ответил на обвинения в заражении прихожан коронавирусом
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В начале апреля РЕН ТВ и Telegram-канал «Опер слил» писали, что против двух функционеров церкви возбудили уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По их данным, они вернулись из Испании и нарушили режим самоизоляции, посетив богослужение в доме пастора. Там находились еще девять прихожан. Впоследствии у нескольких членов церкви и вернувшихся домой жителей Брянска обнаружили коронавирус.

Бирюков назвал эту информацию грубейшей клеветой. По ее словам, мать одного из прихожан, которая не имеет отношения к церкви, вернулась из Испании в Москву с другим сыном. Член церкви встретил их и привез в Брянск, отметил он. Бирюков заявил, что никаких предписаний и запретов на тот момент не было, поэтому тот пришел на богослужение.

Во вторник, 7 апреля, в региональном оперштабе РБК говорили, что диагноз коронавирус подтвержден у 56 жителей региона. «Мы говорим о 102-х пациентах. Из них 56 человек с диагнозом, подтвержденным протоколом из Москвы, а у 46 тесты дважды показали положительный результат, мы ждем третьего результата из Москвы», — указывали в штабе.

Представитель штаба также отмечал, что из уже подтвержденных случаев примерно 80%  — прихожане, единичные случаи привезенные.

Теги: Брянская область, коронавирус, новости РБК
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