В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом

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За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Всего на территории региона выявили 97 случаев заболевания.

Пациенты находятся в изолированном корпусе Брянской областной больницы № 1. По данным штаба, заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее на этой неделе пастор российской церкви христиан веры евангельской «Пробуждение» в Брянске Михаил Бирюков сообщил РБК, что среди прихожан церкви не меньше 20 заболевших коронавирусной инфекцией, но назвать точное число не смог.

«Я сам лежу в больнице, чувствую себя прекрасно, никаких симптомов. Вижу, что поступают люди, многие из них не являются нашими прихожанами», — отметил он. Бирюков уточнил, что по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил он проходит как свидетель и как пострадавший.