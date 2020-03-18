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«AliExpress Россия» заблокирует спекулирующих на коронавирусе продавцов

Фото: АГН «Москва»

За спекуляции на коронавирусе «AliExpress Россия» будет блокировать продавцов и удалять товары. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Представители торговой площадки отметили, что в последнее время резко вырос спрос на медицинские маски, антибактериальные и гигиенические средства. Недобросовестные продавцы используют пандемию для завышения цен, указали в компании. Маски и гели, стоившие несколько десятков рублей, теперь продаются за сотни, уточняется в сообщении.

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«Ситуация на рынке медицинских товаров и средств личной гигиены напоминает поведение некоторых недобросовестных таксистов после терактов, когда из-за транспортного коллапса стоимость поездки вырастала в десятки раз», — заявили в компании.

Для предотвращения паники среди населения и спекуляций компания вводит единые правила для всех продавцов. В них входит запрет на повышение цен на медицинские и «другие защищающие товары», предложение медицинских масок в качестве бесплатного подарка и «искажение описания» свойств товара.

В мире коронавирусной инфекцией нового типа на 18 марта заразились более 191 тыс. человек. От заболевания умерли более 7,8 тыс. человек. Италия остается на втором месте после Китая по числу зараженных, там коронавирусной инфекцией заболели более 26 тыс. человек.

Теги: коронавирус, продажи, спекуляция, AliExpress
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