«AliExpress Россия» заблокирует спекулирующих на коронавирусе продавцов

Фото: АГН «Москва»

За спекуляции на коронавирусе «AliExpress Россия» будет блокировать продавцов и удалять товары. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Представители торговой площадки отметили, что в последнее время резко вырос спрос на медицинские маски, антибактериальные и гигиенические средства. Недобросовестные продавцы используют пандемию для завышения цен, указали в компании. Маски и гели, стоившие несколько десятков рублей, теперь продаются за сотни, уточняется в сообщении.

«Ситуация на рынке медицинских товаров и средств личной гигиены напоминает поведение некоторых недобросовестных таксистов после терактов, когда из-за транспортного коллапса стоимость поездки вырастала в десятки раз», — заявили в компании.

Для предотвращения паники среди населения и спекуляций компания вводит единые правила для всех продавцов. В них входит запрет на повышение цен на медицинские и «другие защищающие товары», предложение медицинских масок в качестве бесплатного подарка и «искажение описания» свойств товара.