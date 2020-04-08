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Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции

Покупки клиентов крупнейших банков по картам сократились примерно на 30% за неделю самоизоляции. Россияне перестают расплачиваться в общественных местах и все больше тратят в интернете
Фото: Шеметов Максим / ТАСС

Держатели карт ВТБ, второго из крупнейших российских банков, на треть сократили свои траты в период самоизоляции с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РБК представитель банка. Банк «Открытие», сообщили в его пресс-службе, также фиксирует сокращение общей транзакционной активности своих клиентов во время нерабочих дней — примерно на 30% от среднемесячных уровней. Сейчас она сравнима с активностью в январские праздники.

  • Расходы в основном снижаются в тех категориях, где полностью отсутствует спрос: билеты на концерты, в театры, кино, ночные клубы и авиакомпании, рассчитали в банке «Русский cтандарт», который входит в четверку крупнейших банков-эквайеров (банк, который оказывает прием карт в торговых точках). Тенденцию подтверждает Московский кредитный банк.
  • «Сейчас все траты сосредоточены в жизненно важных сегментах», — отметили в ВТБ. У Промсвязьбанка, как сообщил его представитель, транзакционая активность за весь март 2020 года упала на 5–7% по сравнению с февралем.
  • ВТБ отмечает падение трат в категориях «общественный транспорт», «поездки на автомобилях», а также «автозаправки». Так, сегмент аренды машин рухнул на 60%, такси — на 40%, АЗС — на 18%.
  • У Промсвязьбанка за неделю самоизоляции самый заметный спад отмечается в категориях «Кафе и рестораны» и «Одежда и обувь». Клиенты МКБ в режиме самоизоляции сильнее всего сократили траты в категории «путешествия» — на 80%.

Судя по статистике трат по картам, клиенты проявляют сознательность и минимизируют свои появления в общественных местах, сообщил представитель ВТБ. «Мы ожидаем, что этот тренд продолжится до конца апреля, если не будет принято решение о сокращении периода нерабочих дней», — уточнил он. По словам представителя МКБ, сложившаяся ситуация положительно отразилась на комиссионных доходах банков, так как из-за снижения оборотов по картам снизились и расходы на программы лояльности.

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Остальные крупнейшие банки не ответили на запросы РБК.

В каких категориях траты растут

ВТБ в первую очередь фиксирует рост трат на первой карантинной неделе на продукты — на 5%. При этом россияне начали чаще покупать продукты в «магазинах у дома»: там показатель вырос на 10%, в крупных супермаркетах объемы трат, наоборот, упали — на 3%. ВТБ также отмечает рост расходов на доставку продуктов на дом и на домашние онлайн-сервисы (объем покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями 2019 года, хотя такие сервисы ввели льготные тарифы или бесплатные периоды).

Для поддержки интернет-торговли в условиях пандемии коронавируса Банк России снизил тариф за прием карт онлайн-ретейлерами до 1% со средних значений 1,2–2,2% — эту комиссию магазины платят банкам. Льготный тариф будет действовать с 15 апреля по 30 сентября для магазинов продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, бытовой техники, электроники и средств связи.

Держатели карт Промсвязьбанка в марте увеличили платежи онлайн на 25% по сравнению с февралем за счет курьерской доставки и онлайн-сервисов. У МКБ оборот в супермаркетах вырос на 60%.

Эту статистику подтверждают показатели онлайн-эквайринга банка «Русский стандарт». Так, с 30 марта по 5 апреля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года оборот по картам вырос на 64%, а число покупок — на 106%. Самый заметный рост объема операций отмечен в финансовых сервисах (брокеры, ценные бумаги, аудит), онлайн-сервисах (обучение, подписки на фильмы и другие услуги), курьерские услуги.

Последствия для банков

Падение трат клиентов по картам на 30% повлекло за собой и падение доходности банков, отметил председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: «Но комиссии, на которых зарабатывает банк-эмитент (банк, который выпустил карту. — РБК), не так уж велики, а основная их часть идет на выплату клиентам кешбэка, поэтому для банков такое падение может не быть особо чувствительным».

Банки получали наиболее высокие комиссии от эквайринга по многим категориям, которые сейчас оказались недоступны или невостребованы: авиабилеты, путешествия, кафе и рестораны, развлечения, транспорт, одежда и обувь, сообщил руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова. Если пессимистические экономические прогнозы подтвердятся, общий объем покупок по картам в ближайшие год-два будет ограничен слабым потребительским спросом, вызванным падением доходов россиян, что приведет к еще большему сокращению доходов банков от карточных операций, предупреждает эксперт. На эти доходы дополнительно негативное воздействие оказывает решение Центрального банка ограничить комиссии за эквайринг при онлайн-покупках, резюмировала Ракова.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгения Чернышова
Теги: карты, платежи, пандемия
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