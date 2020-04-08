Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции

Покупки клиентов крупнейших банков по картам сократились примерно на 30% за неделю самоизоляции. Россияне перестают расплачиваться в общественных местах и все больше тратят в интернете

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

Держатели карт ВТБ, второго из крупнейших российских банков, на треть сократили свои траты в период самоизоляции с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РБК представитель банка. Банк «Открытие», сообщили в его пресс-службе, также фиксирует сокращение общей транзакционной активности своих клиентов во время нерабочих дней — примерно на 30% от среднемесячных уровней. Сейчас она сравнима с активностью в январские праздники.

Расходы в основном снижаются в тех категориях, где полностью отсутствует спрос: билеты на концерты, в театры, кино, ночные клубы и авиакомпании, рассчитали в банке «Русский cтандарт», который входит в четверку крупнейших банков-эквайеров (банк, который оказывает прием карт в торговых точках). Тенденцию подтверждает Московский кредитный банк.

«Сейчас все траты сосредоточены в жизненно важных сегментах», — отметили в ВТБ. У Промсвязьбанка, как сообщил его представитель, транзакционая активность за весь март 2020 года упала на 5–7% по сравнению с февралем.

ВТБ отмечает падение трат в категориях «общественный транспорт», «поездки на автомобилях», а также «автозаправки». Так, сегмент аренды машин рухнул на 60%, такси — на 40%, АЗС — на 18%.

У Промсвязьбанка за неделю самоизоляции самый заметный спад отмечается в категориях «Кафе и рестораны» и «Одежда и обувь». Клиенты МКБ в режиме самоизоляции сильнее всего сократили траты в категории «путешествия» — на 80%.

Судя по статистике трат по картам, клиенты проявляют сознательность и минимизируют свои появления в общественных местах, сообщил представитель ВТБ. «Мы ожидаем, что этот тренд продолжится до конца апреля, если не будет принято решение о сокращении периода нерабочих дней», — уточнил он. По словам представителя МКБ, сложившаяся ситуация положительно отразилась на комиссионных доходах банков, так как из-за снижения оборотов по картам снизились и расходы на программы лояльности.

Остальные крупнейшие банки не ответили на запросы РБК.