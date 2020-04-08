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Власти Москвы пообещали бесплатную парковку для медиков

Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press

Парковка для медицинских работников в Москве в ближайшее время станет бесплатной. Об этом сообщается на странице столичного департамента транспорта в Twitter.

«Мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков», — говорится в сообщении.

В середине февраля столичные власти расширили перечень дорог с платными парковками. По данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), зоны платной парковки действуют на 1350 улицах Москвы. За один час стоянки тариф составляет от 40 до 380 руб. В соответствии с решением столичных властей, парковка в Москве осталась платной и на период, который президент России объявил нерабочим.

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С предложением об отмене платы за парковку в Москве и других регионах России до окончания периода нерабочих дней выступили члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

Как заявили в СПЧ, в этот период транспортный поток в городах снизится до минимума, из-за чего в зоне платной парковки будет много свободных мест. В СПЧ также отметили, что из-за платы за парковочное место при необходимости ими не могут воспользоваться врачи, работники аптек и сотрудники всех других организаций жизнеобеспечения.

Теги: Москва, медики, бесплатная парковка
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