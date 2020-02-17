Парковка еще на 80 улицах в Москве стала платной

Расширение зоны платной парковки введено после просьб местных жителей, которые испытывали трудности с поиском свободных мест. Также в Москве увеличилось количество улиц, где действует самый дорогой парковочный тариф

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Режим платной парковки в Москве расширился на 80 новых улиц с понедельника, 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В зону платной парковки вошли улицы в 16 районах Москвы, в том числе в Беговом, Таганском, Басманном, Люблино, Марьиной Роще, Митино, Новогиреево, Южное Тушино. Из сообщения АМПП следует, что платная парковка была введена там, «где это приносит пользу автомобилистам и местным жителям», — рядом с торговыми центрами, станциями метро и другими местами скопления людей.

Таким образом, количество улиц в Москве, за парковку на которых нужно будет заплатить, теперь составляет 1350.

По сообщениям АМПП, эти изменения происходят при взаимодействии городских служб и жителей города. Последние «ежедневно испытывали трудности с поиском парковочных мест» и предлагали урегулировать ситуацию, сообщают в пресс-службе. Ввод платных парковок на новых улицах согласован с муниципальными органами власти.