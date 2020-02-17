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Парковка еще на 80 улицах в Москве стала платной

Расширение зоны платной парковки введено после просьб местных жителей, которые испытывали трудности с поиском свободных мест. Также в Москве увеличилось количество улиц, где действует самый дорогой парковочный тариф
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Режим платной парковки в Москве расширился на 80 новых улиц с понедельника, 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В зону платной парковки вошли улицы в 16 районах Москвы, в том числе в Беговом, Таганском, Басманном, Люблино, Марьиной Роще, Митино, Новогиреево, Южное Тушино. Из сообщения АМПП следует, что платная парковка была введена там, «где это приносит пользу автомобилистам и местным жителям», — рядом с торговыми центрами, станциями метро и другими местами скопления людей.

Таким образом, количество улиц в Москве, за парковку на которых нужно будет заплатить, теперь составляет 1350.

По сообщениям АМПП, эти изменения происходят при взаимодействии городских служб и жителей города. Последние «ежедневно испытывали трудности с поиском парковочных мест» и предлагали урегулировать ситуацию, сообщают в пресс-службе. Ввод платных парковок на новых улицах согласован с муниципальными органами власти.

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Кроме того, с 17 февраля дополнительно на 93 улицах стоимость парковки выросла до максимальной — 380 руб. с 08:00 до 21:00 и 200 руб. в остальное время. На этих улицах парковка по воскресеньям также стала платной, по праздникам она осталась бесплатной. Эти изменения были введены приказом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также сократилось количество улиц с «пониженным круглосуточным тарифом» (40 руб. в час) и «обычным круглосуточным тарифом» (60 руб. в час).

При этом в Москве стало больше улиц с «дифференцированным тарифом» (50 руб. за полчаса, затем 150 руб. за час): их количество выросло с 223 до 535.

Платные парковки были введены в Москве в 2012 году для ликвидации «хаотичной парковки», сокращения потоков личных автомобилей и стимулирования использования альтернативных видов транспорта.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: платная парковка в Москве
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