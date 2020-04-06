В СПЧ предложили отменить платные парковки во время нерабочего месяца

Необходимость платить за парковку мешает в условиях борьбы с коронавирусом, считают в СПЧ. Количество транспорта на дорогах уменьшилось, и свободными местами могли бы свободно пользоваться медики и волонтеры

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Члены Совета по правам человека при президенте выступили с предложением об отмене платы за парковку в Москве и других регионах России до окончания периода нерабочих дней. Об этом говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В СПЧ отметили, что в этот период транспортный поток в городах будет снижен до минимума, из-за чего в зоне платной парковки будет много свободных мест. Однако ими, считают в совете, из-за платы за парковочное место не смогут при необходимости свободно воспользоваться врачи, работники аптек и сотрудники всех других организаций жизнеобеспечения.

«Ко мне поступают обращения врачей с просьбами сделать для них бесплатной парковку. Но я считаю, что не только для врачей, но и для волонтеров, и для всех, кто сегодня должен приезжать на работу, парковка должна быть бесплатной. Наверное, можно ущемиться в бизнесе, если говорить о том, что мы все вместе решаем глобальную задачу», — приводятся на сайте СПЧ слова члена совета Кирилла Кабанова. По его мнению, поездки на личном транспорте сделают передвижение для врачей и прочих участников борьбы с коронавирусом более безопасным.

Кабанов отметил, что такие меры уже приняты в других странах. Полностью бесплатной парковка стала в Венгрии. Еще один член СПЧ, Татьяна Марголина, сослалась на опыт Перми, где парковки сделали бесплатными до 30 апреля.

Как писал «РБК Пермь», система платных парковок в городе предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни. Таким образом, после введения президентом нерабочих дней парковка стала бесплатной автоматически.