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Мэр Москвы назвал бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг

Сергей Собянин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица не сможет нормально функционировать в течение длительного времени, если приостановить всю промышленность города для профилактики коронавируса. Об этом он сказал на совещании президента с главами регионов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Конечно, можно было вообще все закрыть, но я просто боюсь, что тогда город не смог бы функционировать такой длительный период», — сказал мэр. По его словам, бессмысленно закрывать предприятия, которые не оказывают услуги гражданам и работают в замкнутых коллективах, в частности предприятия в сфере промышленности, строительства и металлообработки.

В то же время, по его словам, совершенно правильно было закрыть крупные торговые центры, развлекательные учреждения и другие предприятия сферы услуг. «Это тяжелые решения, но необходимые», — сказал Собянин.

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Собянин заявил, что важно сохранить экономику и найти оптимальный баланс между поддержанием экономической активности и спасением жизни людей.

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В столице действует режим повышенной готовности и обязательной всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено покидать дом только в случае крайней необходимости, в том числе для получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора или похода в продуктовый магазин. Из-за угрозы коронавируса в Москве с 28 марта закрыт ряд предприятий. Точки общественного питания могут продавать еду только на вынос или обслуживать заказы на дом, все магазины, кроме продуктовых, прекратили работу, также приостановлено обслуживание в салонах красоты, парикмахерских, автосалонах. 2 апреля введенные в столице ограничения продлили до 1 мая.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Сергей Собянин, Москва
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