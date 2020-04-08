Мэр Москвы назвал бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг

Сергей Собянин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица не сможет нормально функционировать в течение длительного времени, если приостановить всю промышленность города для профилактики коронавируса. Об этом он сказал на совещании президента с главами регионов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Конечно, можно было вообще все закрыть, но я просто боюсь, что тогда город не смог бы функционировать такой длительный период», — сказал мэр. По его словам, бессмысленно закрывать предприятия, которые не оказывают услуги гражданам и работают в замкнутых коллективах, в частности предприятия в сфере промышленности, строительства и металлообработки.

В то же время, по его словам, совершенно правильно было закрыть крупные торговые центры, развлекательные учреждения и другие предприятия сферы услуг. «Это тяжелые решения, но необходимые», — сказал Собянин.

Собянин заявил, что важно сохранить экономику и найти оптимальный баланс между поддержанием экономической активности и спасением жизни людей.