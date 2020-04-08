Пандемия коронавируса , 08 апр, 08:15
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля
Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 приблизилось к 7,5 тыс. человек, центр «Вектор» заявил о возможности начать испытание вакцины уже в мае — главное в обзоре РБК
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