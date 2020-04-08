Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (398 тыс.). Испания находится на втором месте (1410 тыс.), Италия — на третьем (135 тыс.), на четвертом — Франция (110 тыс.), Германия (107 тыс.) — на пятом. Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения (82 133, при этом 77,4 тыс. человек уже выздоровели).