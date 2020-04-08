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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля

Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 приблизилось к 7,5 тыс. человек, центр «Вектор» заявил о возможности начать испытание вакцины уже в мае — главное  в обзоре РБК
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 6 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1,27 млн человек. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразилось уже свыше 1,430 млн человек, около 293 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (398 тыс.). Испания находится на втором месте (1410 тыс.), Италия — на третьем (135 тыс.), на четвертом — Франция (110 тыс.), Германия (107 тыс.) — на пятом. Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения (82 133, при этом 77,4 тыс. человек уже выздоровели).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 82 133 человека. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии — 17 127. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончалось более 72,6 тыс. человек.

Ситуация в России

  • Количество выявленных за сутки заражений коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек. Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 составило 7497 человек.
  • Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции уже в мае. Клинические исследования на людях могут начаться после короткого эксперимента на мышах, если позволит Минздрав.
  • Уровень одобрения россиянами мер по борьбе с коронавирусом поднялся до 63%. За пять дней доля тех, кто считает, что власти предпринимают достаточно шагов для борьбы с инфекцией, выросло на 12%.
  • Рабочая группа, координирующая работу по вывозу россиян из-за границы, составила предварительный график вывозных рейсов. В список попали рейсы, которые будут осуществляться с 8 по 13 апреля.

Ситуация в других странах

  • В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тыс. за сутки. Предыдущий рекорд был установлен 4 апреля, когда от вируса скончались 1344 человека. Всего в стране насчитывается более 12,7 тыс. умерших после заражения коронавирусом.

  • В США видны признаки стабилизации ситуации с распространением коронавируса в некоторых крупных городах страны, заявил американский вице-президент Майкл Пенс. По словам Пенса, статистика заражений коронавирусом в районе большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта, Чикаго и Денвера показывает, что ситуация начинает стабилизироваться.
  • Трамп заявил о возможном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Ранее он обвинил организацию в неправильных рекомендациях в начале пандемии коронавируса.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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