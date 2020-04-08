Управделами президента получит более ₽1,1 млрд на борьбу с коронавирусом

Правительство России выделило управлению делами президента более 1,1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, управделами президента получит в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 117 848 тыс. руб. Эти средства пойдут на мероприятия по предупреждению распространения коронавируса, в том числе «организацию медицинской помощи прикрепленному контингенту».

Сейчас в России зафиксировано более 7,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. 7 апреля количество выявленных за сутки заражений в стране впервые превысило 1 тыс. человек.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, прирост числа больных в России составляет 18–20% в сутки. Она отметила, что до выхода на пиковую заболеваемость осталось 10-14 дней, а затем количество новых заражений должно сокращаться.