На Ямале коронавирус нашли у восьми сотрудников регионального УМВД

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Ямало-Ненецком автономном округе количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 41 человека, среди новых случаев заражения — восемь сотрудников окружного УМВД, сообщается на Telegram-канале оперштаба региона по борьбе с коронавирусом.

«Все восемь вновь выявленных случаев в Салехарде приходятся на один очаг в УМВД России по ЯНАО», — уточняется в сообщении.

Круг контактов заболевших полицейских выявлен, они обследованы врачами и изолированы.

В регионе больше всего инфицированных нашли в поселке Пангоды Надымского района, где зарегистрировали 21 случай заражения COVID-19. В Новом Уренгое выявлено восемь случаев заражения, в Пуровском районе и городе Муравленко — по два случая. По данным оперштаба, в этом городе заболели вахтовые рабочие Еты-Пуровского месторождения.