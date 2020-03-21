Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам

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Россия передала 13 странам тест-системы для выявления заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Речь идет о тест-системах, разработанных новосибирским институтом «Вектор». Системы уже переданы странам-членам Евразийского экономического союза, СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР, говорится в сообщении. Кроме того, вскоре их доставят в Египет, Сербию и Венесуэлу, отметили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что переданные системы позволят провести более 100 тыс. тестов на коронавирус.

12 марта Роспотребнадзор сообщил о передаче 800 тест-систем странам-членам ЕАЭС, а также властям Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Монголии, Ирана и КНДР. По данным ведомства, системы позволят странам провести 80 тыс. исследований.