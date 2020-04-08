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Пандемия коронавируса ,  
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В Роскачестве объяснили правила возврата стоимости турпоездок

Фото: Adam Berry / Getty Images

Турист вправе требовать возврат средств за авиационные билеты в связи с карантинными мерами из-за коронавируса, однако некоторые сборы, в том числе за предоставление услуг систем бронирования и за оформление билета являются невозвратными. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскачества Андрей Белоусов, комментарий размещен на сайт ведомства.

Если речь идет о путевке, турист может перенести ее на более поздний срок или вернуть ее стоимость. Возврат средств может быть выполнен на двух основаниях, указал Белоусов. В случае если в стране, куда была куплена путевка, действует режим угрозы безопасности туристов, деньги можно вернуть в соответствии с ст. 14 Закона № 132-ФЗ (Обеспечение безопасности туризма), сообщил Белоусов.

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Если в стране, в которую планировалось путешествие, не введен режим угрозы безопасности туристов, тогда турист может расторгнуть договор из-за изменения обстоятельств заключения договора. К таким обстоятельствам, в частности, относится невозможность поездки из-за независящих от туриста обстоятельств (ст. 10 Закона № 132-ФЗ), указал Белоусов.

При этом турист должен возместить туроператору фактически понесенные им расходы, отметил Белоусов.

Кроме того, есть общие механизмы расторжения любого договора, предусмотренные ст. 451 Гражданского кодекса России, говорится в сообщении. Существенное изменение обстоятельств, является основанием для изменения или расторжения договора.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Роскачество, отдых, возврат
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