В Алтайском крае число заразившихся COVID-19 возросло до 18 человек

В Алтайском крае выявили шесть новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, таким образом, число заболевших в регионе составило 18 человек, сообщается на официальном сайте края.

Наличие коронавируной инфекции у шести человек подтвердил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», находящийся в Новосибирске. В пяти случаях инфицированные выявлены по контакту с ранее заразившимися, один случай — у больного внебольничной пневмонией. Кроме того, среди заболевших есть шестилетний ребенок. Все инфицированные в Алтайском крае — жители Барнаула.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 7,4 тыс.человек. Наибольшее количество зараженных — более 5 тыс. человек — выявлено в Москве. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, через примерно 10-14 дней распространение COVID-19 в России достигнет своего пика и выйдет на «плато», на котором продержится некоторое время, а затем пойдет на спад.