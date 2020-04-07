Скворцова заявила о возможном эмоциональном выгорании россиян в изоляции

У россиян может произойти эмоциональное выгорание из-за режима самоизоляции, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

«У людей в подобной ситуации уже на третьей неделе может возникнуть эмоциональное выгорание», — сказала Скворцова. Она пояснила, что к этому может привести монотонный образ жизни. По словам главы ФМБА, нужно не допустить подобных психологических проблем, которые могут привести к тому, что человек нарушит режим самоизоляции.

Президент России Владимир Путин во время телевизионного обращения к гражданам 2 апреля объявил, что период нерабочих дней продлится до конца месяца. Россиянам рекомендовано оставаться дома для борьбы с распространением коронавируса. Компании и учреждения по возможности переходят в удаленный режим работы. Во всех российских регионах введены ограничения по передвижению граждан.