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Пандемия коронавируса ,  
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Альфа-банк объяснил снижение числа одобренных заявок на ипотеку

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Снижение кредитных заявок и уменьшение числа одобренных ипотечных займов в Альфа-банке связано с карантином и неопределенностью, сообщили в пресс-службе финансовой организации. По оценкам банка, уровень одобрения по ипотеке снизился «всего» на 7%.

«Мы продолжаем активно кредитовать», — заявили в банке.

Накануне в пресс-службе банка сообщили Forbes, что приняли решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотечных, заемщикам, которые работают в наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслях. Представитель банка говорил, что это решение принято в том числе в интересах клиентов банка, для их защиты от чрезмерных кредитных рисков. «Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки», — цитировало издание сообщение пресс-службы банка.

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7 апреля в пресс-службе банка заявили, что говорить «о значительном ограничении выдачи ипотечных кредитов» и выборе заемщиков по отраслям нельзя. «Упрощенный подход, основанный на примитивной полной отсечке по принципу отраслевой или какой-либо иной принадлежности, невозможен», — заверили в банке.

Для оценки кредитоспособности заемщиков Альфа-банк «использует современные и умные методики», которые учитывают «сотни факторов», добавили там.

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В конце марта несколько российских банков подняли ставки по ипотеке. Эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что ставки по жилищным кредитам уже в первом полугодии могут вырасти до 10% годовых на фоне распространения коронавируса и падения рубля после срыва сделки ОПЕК+.

Теги: Альфа-банк, кредит, ипотека
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