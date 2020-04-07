Минпромторг сообщил о двухмесячном запасе продовольствия в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Имеющихся запасов продуктов питания в России хватит по меньшей мере на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус» со ссылкой на Минпромторг.

«В стране есть запас продуктов как минимум на два месяца, и этот объем постоянно пополняется», — сказали в ведомстве.

При этом в министерстве предупредили о том, что не стоит создавать искусственный дефицит продуктов, покупая их в несколько раз больше необходимого. Но даже в этом случае магазинные полки будут оперативно наполняться, заверил Минпромторг.

Кроме того, ведомство направило в российские регионы более 25 млн медицинских масок и 245 тыс. упаковок антисептиков для снабжения ими продавцов в магазинах и фармацевтов в аптеках.