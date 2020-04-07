Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 222 человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Из московских больниц врачи выписали уже 222 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, говорится на сайте столичного депздрава.

«За прошедшие сутки еще 16 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления», — уточнила Ракова. По ее словам, для уверенности в отсутствии у человека заболевания на конец лечения врачи проводят специальные исследования.

Согласно данным столичного оперштаба, за минувшие сутки в Москве зафиксировали 697 новых случаев заражения коронавирусом. Почти половина из заболевших (47,5%) — пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 34% заразившихся составляют пациенты возрасте от 46 до 65 лет, 9,5% случаев приходится на заболевших в возрасте от 66 до 80 лет, а 5% — на пациентов старше 80 лет. Еще 4% зараженных составляют дети и подростки до 18 лет.

Общее число зараженных коронавирусом в Москве составляет 5,1 тыс. человек. В России число заболевших коронавирусом достигло 7,4 тыс., причем за сутки оно увеличилось на 1154.

