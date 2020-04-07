Кремль заявил об отсутствии просьб Лондона о помощи в лечении Джонсона

Борис Джонсон (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Лондон не обращался к Москве за помощью при лечении британского премьер-министра Бориса Джонсона, который госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никаких запросов мы, безусловно, не получали», — сказал представитель Кремля. Песков выразил уверенность, что в Британии есть врачи с соответствующим уровнем квалификации, которые могут позаботиться о Джонсоне.

Джонсон сообщил о своем заражении коронавирусной инфекцией 27 марта. Тогда он уточнил, что у него умеренные симптомы заболевания — повышенная температура и кашель. Премьер продолжал работать из дома.

Однако 5 апреля стало известно, что Джонсона госпитализировали. В канцелярии премьера объяснили такую меру тем, что симптомы у премьера сохранялись в течение десяти дней. Позднее его перевели в реанимацию.