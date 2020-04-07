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Юристы оценили законность объявления Луны и планет своей собственностью

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Эксперты в области международного права рассказали РБК, как подписанный американским лидером указ о праве США на ресурсы Луны урегулирован в нормативном поле и почему Вашингтон имеет право осваивать небесные тела с помощью частных компаний.

Как пояснил профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин, в 1967 году ведущие державы подписали «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», число участников которого на сегодняшний день насчитывает свыше 100 стран.

«Им предусмотрено, что исследование космоса осуществляется сугубо на благо и в интересах всех государств и является достоянием всего человечества, хотя это не ограничивает каждое конкретное государство в исследовании космического пространства и небесных тел. То есть исследовать можно, но какие-либо участки присваивать нельзя», — отметил он.

По словам эксперта, с точки зрения международного права категория, относящаяся к космическому пространству, называется «общим наследием человечества», однако в вопросе ресурсов, которыми могут быть богаты небесные тела, не все так просто. «Если мы будем добывать ресурсы на благо всего человечества, мы не будем нарушать обозначенные требования, но если мы начнем присваивать эти ресурсы полностью, то это будет противоречить этим принципам. Нужно понимать, что понятие «исследовать» означает не только «ходить по Луне», но и возможность «бурить и смотреть, что там внутри», так как эта информация может быть полезна всему человечеству. Тем не менее режим распределения полезных человеку ресурсов международным правом на сегодняшний день не урегулирован», — уточнил Лабин.

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В разговоре с РБК руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что в отношении освоения космического пространства «существует достаточно хитрая ситуация, которую многие трактуют по-разному».

«Дело в том, что в рамках договора 1967 года запрещается присвоение внеземных тел какими-то государствами, но в то же время эта фраза, под которой подписалось большинство стран мира, означает возможность присвоения для частных лиц», — сказал он.

Именно поэтому, считает эксперт, Соединенные Штаты пользуются этим правом и предлагают осваивать Луну частникам. «Необходимо понимать, в каких условиях заключался договор 1967 года, когда США и СССР пытались добраться до Луны. В Москве опасались, что если первыми высадятся США, то они установят флаг и объявят спутник своим. Или наоборот. Именно поэтому договор был написан таким образом», — напомнил Моисеев.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны. В документе утверждалось, что космос служит «уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния». На основании этого американская политика должна быть направлена на то, чтобы «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе», уточнялось в указе.

В свою очередь заместитель главы «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал этот документ Вашингтона «попыткой экспроприации космического пространства» и заявил, что «агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество».

Теги: новости РБК, Луна, космос
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