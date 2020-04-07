Юристы оценили законность объявления Луны и планет своей собственностью

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Эксперты в области международного права рассказали РБК, как подписанный американским лидером указ о праве США на ресурсы Луны урегулирован в нормативном поле и почему Вашингтон имеет право осваивать небесные тела с помощью частных компаний.

Как пояснил профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин, в 1967 году ведущие державы подписали «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», число участников которого на сегодняшний день насчитывает свыше 100 стран.

«Им предусмотрено, что исследование космоса осуществляется сугубо на благо и в интересах всех государств и является достоянием всего человечества, хотя это не ограничивает каждое конкретное государство в исследовании космического пространства и небесных тел. То есть исследовать можно, но какие-либо участки присваивать нельзя», — отметил он.

По словам эксперта, с точки зрения международного права категория, относящаяся к космическому пространству, называется «общим наследием человечества», однако в вопросе ресурсов, которыми могут быть богаты небесные тела, не все так просто. «Если мы будем добывать ресурсы на благо всего человечества, мы не будем нарушать обозначенные требования, но если мы начнем присваивать эти ресурсы полностью, то это будет противоречить этим принципам. Нужно понимать, что понятие «исследовать» означает не только «ходить по Луне», но и возможность «бурить и смотреть, что там внутри», так как эта информация может быть полезна всему человечеству. Тем не менее режим распределения полезных человеку ресурсов международным правом на сегодняшний день не урегулирован», — уточнил Лабин.