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Пандемия коронавируса ,  
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В Уфе врачи закрытой на карантин больницы cдали тест на коронавирус

Фото: Pedro Vilela / Getty Images

В Уфе двое врачей закрытой на карантин республиканской клинической больницы им. Куватова получили отрицательный результат теста на коронавирус, сообщила на своей странице «ВКонтакте» главврач больницы Эльза Сыртланова.

«Действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен отрицательный результат», — написала Сыртланова. По ее словам, ожидаются результаты остальных тестов.

Она уточнила, что в закрытой больнице продолжаются операции и работа над документацией.

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6 апреля стало известно, что у пяти сотрудников республиканской больницы нашли внебольничную пневмонию, после этого учреждение закрыли на карантин, а медработников госпитализировали в инфекционный центр для лечения и проведения анализов на коронавирус. Глава минздрава Башкирии Максим Забелин заявил, что все, кто получает диагноз внебольничной пневмонии, рассматриваются «под прицелом» коронавируса.

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По данным на 6 апреля, в республике Башкортостан обнаружили 10 заболевших коронавирусной инфекцией. После подтвержденного коронавируса выздоровели 4 человека.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Уфа, врачи, карантин
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