В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

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В Уфе у пяти медработников клинической больницы имени Г.Г. Куватова обнаружили внебольничную пневмонию. Об этом сообщил на брифинге глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

На брифинге Забелин рассказал, что все пациенты с внебольничной пневмонией «рассматриваются под так называемым прицелом новой коронавирусной инфекции». Он отметил, что медиков госпитализировали в инфекционную больницу, проводится их обследование и лечение.

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин, сообщили РБК в учреждении.

По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова. В ведомстве отметили, что их состояние удовлетворительное. В медучреждении приостановили прием пациентов до завершения карантина, там также проводят дезинфекцию помещений.