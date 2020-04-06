Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 12:50
РЖД продлили срок возврата денег за невозвратные билеты из-за вируса Общество, 19:26 В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус Общество, 19:14 Марат Сафин выиграл виртуальный US Open Спорт, 19:14 Глава Забайкалья после рекомендации из Москвы отменил сухой закон Общество, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 Как учиться в Гарварде задаром: онлайн-курсы университетов Лиги плюща Экономика образования, 18:58  Суд оштрафовал выгуливавшего собаку на Патриарших прудах москвича Общество, 18:55 Криптоиндустрия не защищена от последствий коронавируса Крипто, 18:54 Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ Общество, 18:50 Туристы из России застряли в аэропорту Токио из-за карантина Общество, 18:49 Банк «Уралсиб» запустил механизмы поддержки для малого бизнеса Пресс-релиз, 18:48 Цена на нефть Brent упала на 7% в ожидании встречи ОПЕК+ Quote, 18:44 Utair допустила приостановку платежей за самолеты из-за коронавируса Бизнес, 18:41 Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров Общество, 18:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Уфе у пяти медработников клинической больницы имени Г.Г. Куватова обнаружили внебольничную пневмонию. Об этом сообщил на брифинге глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

На брифинге Забелин рассказал, что все пациенты с внебольничной пневмонией «рассматриваются под так называемым прицелом новой коронавирусной инфекции». Он отметил, что медиков госпитализировали в инфекционную больницу, проводится их обследование и лечение.

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин, сообщили РБК в учреждении.

В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 658 человек
Общество

По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова. В ведомстве отметили, что их состояние удовлетворительное. В медучреждении приостановили прием пациентов до завершения карантина, там также проводят дезинфекцию помещений.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава Республики Башкортостан.

Материал дополняется

Теги: Башкирия, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 658 человек
Общество
Центр Блохина ограничил прием пациентов из-за COVID-19 у сотрудника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter