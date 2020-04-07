Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



«Это не вопрос президента, это вопрос правительства», — сказал он. Песков добавил, что за разъяснениями следует обратиться в Минэнерго.

Накануне источники РБК сообщили, что ввести запрет на ввоз нефтепродуктов в России предложило Минэнерго и меру поддержал профильный вице-премьер Юрий Борисов. По словам одного из собеседников, мера необходима из-за низких мировых цен на нефть и рассчитана на временный период, до сентября текущего года.

Материал дополняется