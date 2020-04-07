В Кремле объяснили рукопожатия Путина вопреки коронавирусу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Все люди, с которыми встречается президент Владимир Путин, проходят тщательную медицинскую проверку. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос, почему российский лидер продолжает здороваться с людьми рукопожатием, несмотря на меры предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, причем заранее», — сказал Песков. Он указал, что в таких случаях президент имеет право использовать правила приветствия.

Песков уточнил, что Путин не посещает массовых мероприятий и не встречается с большим количеством людей. «Все меры предосторожности принимаются», — указал представитель Кремля.