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В Кремле не увидели спада дисциплины чиновников из-за удаленной работы

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле не отмечают падения уровня дисциплины среди чиновников из-за перехода части ведомств на удаленную работу в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да нет, все как и предписано президентским указом, все органы власти продолжают работу», — ответил Песков на вопрос, не упал ли уровень дисциплины чиновников из-за удаленной работы. Представитель Кремля указал, что в условиях борьбы с пандемией «наоборот требуется мобилизация и чувство ответственности».

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Теги: удаленная работа, чиновник, дисциплина, Дмитрий Песков, Кремль
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