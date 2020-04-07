В Кремле не увидели спада дисциплины чиновников из-за удаленной работы

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле не отмечают падения уровня дисциплины среди чиновников из-за перехода части ведомств на удаленную работу в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



«Да нет, все как и предписано президентским указом, все органы власти продолжают работу», — ответил Песков на вопрос, не упал ли уровень дисциплины чиновников из-за удаленной работы. Представитель Кремля указал, что в условиях борьбы с пандемией «наоборот требуется мобилизация и чувство ответственности».