Пандемия коронавируса , 07 апр, 12:58
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В Кремле не увидели спада дисциплины чиновников из-за удаленной работы
Дмитрий Песков
В Кремле не отмечают падения уровня дисциплины среди чиновников из-за перехода части ведомств на удаленную работу в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Да нет, все как и предписано президентским указом, все органы власти продолжают работу», — ответил Песков на вопрос, не упал ли уровень дисциплины чиновников из-за удаленной работы. Представитель Кремля указал, что в условиях борьбы с пандемией «наоборот требуется мобилизация и чувство ответственности».
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