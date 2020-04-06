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В Кремле напомнили о дисциплине во время распространения коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жителям России в связи с эпидемией коронавируса следует быть дисциплинированными и ответственными по отношению к своему здоровью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Может быть, какой-то чрезмерный эмоциональный фон в отдельных случаях может присутствовать, но, наверное, мы вряд ли можем одной краской красить все регионы и всю страну», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о психологических последствиях ситуации с коронавирусной инфекцией.

25 марта в ходе первого обращения к гражданам из-за коронавируса Владимир Путин призвал россиян не полагаться на русское «авось», а беречь себя и своих близких, проявлять дисциплину и ответственность.

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В конце марта сервис по подбору репетиторов и других специалистов Profi.ru провел исследование и выяснил, что на фоне режима самоизоляции и распространения коронавируса в Москве вырос спрос на услуги психологов.

По сравнению с серединой марта, спрос жителей столицы на дистанционные услуги психологов, а также юристов, бухгалтеров и спортивных тренеров, вырос на 140%.

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, дисциплина
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