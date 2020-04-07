В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. В списке регионов с обнаруженными случаями заболевания нет Ненецкого автономного округа, Тувы, Республики Алтай и Чукотки.

В России впервые нашли за сутки более тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших обнаружили в столице (697), Московской области (67) и Санкт-Петербурге (69).

Первые подтвержденные случаи коронавируса выявили в Карачаево-Черкесии. Двое заболевших прилетели из другого российского региона, третий заразившийся относится к числу их контактов.