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В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. В списке регионов с обнаруженными случаями заболевания нет Ненецкого автономного округа, Тувы, Республики Алтай и Чукотки.

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В России впервые нашли за сутки более тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших обнаружили в столице (697), Московской области (67) и Санкт-Петербурге (69).

Первые подтвержденные случаи коронавируса выявили в Карачаево-Черкесии. Двое заболевших прилетели из другого российского региона, третий заразившийся относится к числу их контактов.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил 6 апреля о недопустимости закрытия регионами своих границ для борьбы с распространением инфекции. Он отметил, что такие случаи уже имели место, однако власти субъектов не должны «путать региональные полномочия с федеральными».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Россия, статистика, регионы
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