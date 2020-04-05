В Карачаево-Черкесии выявили первые случаи коронавируса

В Карачаево-Черкесии зафиксировали три первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в соцсети Instgram.

«Сегодня, в воскресенье, мы получили официальное подтверждение первых трех случаев заболевания жителей нашей республики новой коронавирусной инфекцией», — сказал Темрезов. Он отметил, что подозрение есть у еще одного человека, но анализ пока не подтвержденный. «По нему ситуация будет ясна завтра», — пояснил глава республики.

Темрезов уточнил, что два человека, у которых диагностировали коронавирус, прилетели в республику из другого российского региона, а третий заразившийся контакировал с одним из прибывших. Сейчас заболевшие находятся на домашней самоизоляции, за ними наблюдают врачи, сообщил Темрезов. По его словам, заболевание у заразившихся протекает бессимптомно.

Врачи уже провели тесты на коронавирус у всех, кто контактировал с зараженными, указал Темрезов. Результаты оказались отрицательными, сообщил он.