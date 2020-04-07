Reuters сообщил о состоянии заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона

Борис Джонсон (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, не изменилось после того, как его положили в реанимацию, передает Reuters со ссылкой на два близких к премьеру источника.

Пока политика не подключали к ИВЛ, однако он получал после госпитализации кислородную поддержку, сообщил глава канцелярии кабинета министров Майкл Гоув.

27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом, он сдал анализы после проявления первых симптомов заболевания и самоизолировался в своем доме.