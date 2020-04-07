В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

«Рост когда произошел? Эти как раз «шашлычки» и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах», — объяснила специалист.

При этом Малинникова отметила, что подобные случаи наблюдались не только в Москве, но и других регионах страны. По ее словам, у новых заболевших не были выявлены тяжелые случаи COVID-19.

Самым молодым пациентом в России, который скончался от коронавируса, является 34-летний москвич. Он умер 3 апреля. У мужчины был хронический бронхит, а также проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

5 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что благодаря мерам самоизоляции в России удается сдерживать эпидемию от взрывного роста.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в России за сутки выявили 954 случая заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших СOVID-19 достигло 6343 человек.